'Freefight-hooligans rukken op, ook in Groningen' (update)

Supporters van 29 van de 34 Nederlandse profclubs zijn betrokken bij vechtafspraken in bossen, weilanden en andere afgelegen gebieden. Onder hen zouden ook fans zijn uit de harde kern van FC Groningen.

Dat meldt Nieuwsuur op basis van een rapport dat werd opgesteld in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.

Freefight-hooligans

Het rapport brengt zogenoemde 'freefight-hooligans' in kaart, voetbalsupporters die buiten wedstrijddagen om vechten tegen vechtersbazen van een andere club. Afgelopen jaren hebben dergelijke gevechten maandelijks plaatsgevonden. Per keer zijn er enkele tientallen mannen bij betrokken.

Tussen 2012 en 2016 hadden de autoriteiten honderd (potentiële) gevechten in beeld. Sommige vonden plaats, andere werden voorkomen.

Heerenveen-Groningen 2015

Het rapport van Politie en Wetenschap reconstrueert onder meer een massale vechtpartij tussen supporters van SC Heerenveen en FC Groningen in 2015. Na afloop van de derby gaan supporters met elkaar op de vuist bij café De Skoffel, in het centrum van Heerenveen.

Daar zijn afspraken over gemaakt via WhatsApp, blijkt volgens de onderzoekers. 'Uit het opsporingsonderzoek blijkt dat supporters van Heerenveen en FC Groningen via WhatsApp contact hebben over een confrontatie. Op basis van deze en andere informatie, lijkt te zijn afgesproken om geen wapens te gebruiken en de aantallen te beperken tot twee groepen van circa twintig personen.'

Jongerenkern

Het gaat om leden van de Jongerenkern Groningen en de Youth. Zij willen een reputatie opbouwen, verklaart een van de verdachten tegen de politie.

'Zo stelt deze persoon 'jongeren van FC Groningen met 20 tegen 20 te laten vechten omdat hij vindt dat zij meer naam moeten maken als groep'. Verder stelt deze persoon, die tot de Jongerenkern Groningen (JKG) behoort, dat de Youth als eerste de opdracht zal krijgen om na de wedstrijd tegen SC Heerenveen 'de kroeg aan te vallen'.'

Niet naar wedstrijd

De hooligans waren niet in het stadion, maar kwamen na de wedstrijd naar Heerenveen om te knokken.

De actie is goed voorbereid, concluderen de onderzoekers. 'Uit een verklaring van een getuige blijkt dat verdachten voorbereid te werk gingen. Zij droegen sjaals voor hun mond/neus, droegen een zonnebril en hadden een capuchon op. Dit bemoeilijkt de herkenning van verdachten.'

Status verwerven

'Uit politie-informatie blijkt het om supporters te gaan die tot de top 10 hooligans van de Z-side behoren en/of personen die tot de JKG of Youth van FC Groningen behoren. Het gaat derhalve om problematische en/of fanatiekere supporters(groepen). Een aantal van hen geldt als leider, terwijl anderen – en dan met name personen die tot de Youth behoren – zich nog moeten bewijzen. De aanval op de kroeg in Heerenveen is daarbij een eerste opdracht die zij moeten uitvoeren om status te verwerven', schrijft de politie naderhand

Wapens

'Informatie in het opsporingsonderzoek laat zien dat supporters van Groningen enerzijds tevreden zijn over het verloop van de rel en het nakomen van de afspraken. 'Ze zijn wel fair. Ze brachten (...) ook terug. Toen gaf ik een van de leiders een hand en nog een paar jongens gaven elkaar een hand. En toen was het ook gewoon mooi klaar.'

Toch gaat de vechtpartij niet helemaal volgens de afspraken. Er worden twee Heerenveen/supporters neergestoken. Zij komen er met lichte verwondingen vanaf en weigeren aangifte te doen. Ook hebben de Friese hooligans wapens meegenomen.

'Tegelijkertijd wordt erop gewezen dat supporters van Heerenveen tegen de afspraken in ploertendoders hadden en wordt gesteld dat vanuit Groningse kant geen mes meegenomen had moeten worden: 'Een mes slaat gewoon alles. Daar moeten we over praten met zijn allen', tekenen de onderzoekers op uit de politie-rapporten



Buiten het stadion

Bovenstaande is een van de incidenten die worden beschreven in het rapport. 'Aan de ene kant is er een goede ontwikkeling in de voetbalwereld: er zijn steeds minder incidenten in stadions. Maar we zien ook dat steeds meer clubs een harde kern van supporters krijgen, die zich bezighouden met vechtafspraken ver buiten het stadion', zegt Frank Paauw, korpschef van Rotterdam.

Voetbalbond KNVB laat aan Nieuwsuur weten dat dit fenomeen niets met de bond of de clubs te maken heeft. 'De KNVB en de betaalde voetbalorganisaties zijn primair verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de stadions. Daar hebben ze het dusdanig voor elkaar - middels stadionverboden, professionele veiligheidsorganisaties en moderne camerasystemen - dat deze hooligans juist hun heil in de openbare ruimte zoeken, omdat daar de pakkans lager zou liggen.'

Lees ook:

- Supportersrellen Heerenveen: Stadjer krijgt vier maanden cel

- Twaalf FC-supporters na ruim twee jaar voor de rechter wegens rellen

- Vijftien Groningers opgepakt voor voetbalrellen in Heerenveen

- Relschoppers verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling

- (Update) FC Groningen-supporters aangehouden bij rellen Heerenveen