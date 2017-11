A28 is weer vrij na ongeval: files zijn verdwenen (update)

De A28 is donderdagochtend rond kwart voor negen weer vrijgegeven. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Rond kwart voor acht botsten drie auto's op elkaar bij Groningen-Zuid. Als gevolg daarvan waren de rijbanen dicht. Het verkeer werd via de vluchtstrook geleid. Het is onbekend of er bij het ongeluk ook gewonden zijn gevallen.

Lange files

Door het ongeluk stonden er lange files op de A28 tussen Vries en Groningen-Zuid, op de N34 tussen Zuidlaren en de aansluiting op de A28, en op de A7/N7 tussen Hoogezand en Groningen. Ook op de provinciale weg N860 tussen Hoogezand en Waterhuizen - een sluiproute - stond het vast. Nadat de A28 werd vrijgegeven, namen de files snel in lengte af. Inmiddels zijn alle files opgelost.

Rijkswaterstaat adviseerde mensen die vanuit Zwolle naar Groningen wilden korte tijd om via Heerenveen te rijden.

Ook elders druk

Ook elders rond het stad was het een drukke ochtendspits. Zo waren er vertragingen op de A7 tussen industrieterrein Westpoort en het Julianaplein, en was het ook druk op de Friesestraatweg (N355) tussen Zuidhorn en Groningen.