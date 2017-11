Tegenvoorstel Donar helpt niet: reglementair verlies blijft staan

Het reglementair verlies van Donar tegen Aris blijft staan. Dat is de uitkomst van de ledenvergadering van de Dutch Basketball League (DBL). De Groningse basketbalclub ging twee keer in de fout met het spelen met te veel buitenlanders.

De eerste keer, tegen Weert, bleeft dat nog onbestraft. Maar toen coach Erik Braal een paar weken later in de gewonnen uitwedstrijd tegen Aris Leeuwarden opnieuw in de fout ging, greep de DBL in. De wedstrijd werd omgezet in een 20-0 nederlaag.

Donar kwam met het tegenvoorstel om donderdag de thuiswedstrijd tegen Aris zonder Braal te spelen, of om de betreffende uitwedstrijd opnieuw te spelen zonder Braal. De DBL zag daar echter niets in, bleek op de ledenvergadering. Donar respecteert die beslissing.

