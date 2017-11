'Dit is altijd een lastige periode: moet je strooien of niet?'

Deel dit artikel:











Theo Helmus van Stadsbeheer Groningen

'Dit is altijd een vervelende periode om in te schatten of je moet strooien of niet: de temperatuur zakt af en toe onder nul, je krijgt af en toe winterse buien. Ruk je dan wel uit of niet? En doe je het met een grote strooiactie of met een kleine uitruk? Bij vast winterweer is het makkelijk, maar dit is tricky.'

Opzichter Theo Helmus van Stadsbeheer besloot woensdagavond dat de weersvoorspellingen - natte sneeuw, temperaturen onder nul, opklaringen - voldoende serieus waren. En dus trommelde hij via een groepsapp een aantal strooiploegen op om donderdagochtend preventief te gaan strooien. Ook afgelopen weekend gebeurde dat al. Negenhonderd kilometer 'In Groningen en Ten Boer praat je bij een grote uitruk dan over vijftien hoofdroutes en negen fietspadroutes. Dan zit je al snel op negenhonderd kilometer strooiroute', vertelt Helmus.

De strooiploegen gingen rond half vijf de weg op. 'We proberen altijd ruim voor de spits klaar te zijn, het verkeer heeft er dan geen last van', aldus Helmus. In de zoutopslag van de stad aan de Duinkerkenstraat ligt zeker vierhonderd ton zout. Maar tijdens zo'n grote uitruk als donderdagochtend gaat er vijftig tot zestig ton zout doorheen. Voldoende voorraad 'Die voorraad moet je tijdens de winter dus wel aanvullen. We werken hiervoor samen met 22 andere gemeenten in de provincie Groningen. We hebben een goed contract en dat zorgt ervoor dat we altijd voldoende zout hebben, ook op momenten dat het kritisch wordt', aldus Helmus. 'Een aantal jaren geleden hadden we zo'n winter waarin het zout op dreigde te raken. We moesten toen rustig aan doen, anders redden we het niet. Veel gemeenten strooiden toen zand. Wij hadden het toen al goed geregeld en konden andere gemeenten toen helpen', vertelt Helmus. Rijkswaterstaat bleef binnen Waar de stad Groningen woensdagavond dus besloot uit te rukken, gingen de strooiwagens van Rijkswaterstaat donderdag niet de snelwegen op in de provincie Groningen. Volgens Rijkswaterstaat was dat niet nodig, omdat de temperatuur boven nul bleef.