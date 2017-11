Bouw van Topsportzorgcentrum ligt op schema

Het wordt 'spraakmakend'. De kleur? Wit met groen. Dunne aluminimumplaten worden er als banden omheen gelegd, zelfs voor de ramen langs. Om licht en zicht te krijgen, worden de platen voor de ramen geperforeerd.

We hebben het over het nieuwe Topsportzorgcentrum aan de Laan Corpus den Hoorn in Groningen. De fundering ligt er, ondanks een heel natte periode. Nu gaat het bouwwerk 'de lucht in'.

Op schema

'De bouwvlag hangt er uitstekend bij', vertelt een trotse Herman Nijholt van aannemingsmaatschappij Friso in Sneek. 'Bij het leggen van de fundering hebben we wel wat last gehad van het natte weer, maar we zitten op schema.' Het Topsportzorgcentrum moet in juni 2018 klaar zijn.

Het pand moet aardbevingsbestendig worden. 'Dat vraagt extra zorg', legt Nijholt uit, 'maar daar hebben wij onze specialisten voor. We hebben ervaring met het aardbevingsbestendig maken van huizen in het bevingsgebied.' Het Topsportzorgcentrum bestaat uit een stalen constructie, betonvloeren en een houtskeletgevel.

Multifunctioneel

Het gebouw krijgt onder meer een multifunctionele trainingshal voor topsporters, een sprintbaan van veertig meter en een ruimte voor krachttraining. De onderste verdieping is geheel van FC Groningen. Op de andere drie verdiepingen komen kantoren, het spelershome van de FC, horeca en een wetenschappelijk kenniscentrum.

