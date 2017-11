Deel dit artikel:











Afwijzing Gemeentebelangen 'kwam hard binnen' bij CDA (Foto: RTV Noord)

Bij het CDA in Westerwolde 'kwam het hard binnen' dat de partij niet uitgenodigd is om mee te praten over een coalitie in de nieuwe gemeente Westerwolde.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Het CDA is vooral geschrokken omdat de partij al bijna twaalf jaar samenwerkt met Gemeentebelangen in de huidige gemeente Vlagtwedde. 'We hebben de afgelopen jaren constructief met de partij samengewerkt. Ik had daar nog wel vier jaar aan vast willen plakken', zegt wethouder Seine Lok. Breder draagvlak 'Wij verwachtten dat Gemeentebelangen zou kiezen voor een college met een breder draagvlak dan de tweepartijencoalitie waarover nu onderhandeld wordt', aldus Lok. Toch wenst de huidige wethouder Gemeentebelangen en de PvdA veel succes met de vorming van een college. Hij heeft geen idee of het echt tot een college van de twee partijen komt. 'Mocht het mislukken, dan staan er bij het CDA geen deuren dicht. Maar we voelen ons nu wel door Gemeentebelangen opzij gezet.' Onderhandelingen Gemeentebelangen Westerwolde en de PvdA zijn op dit moment aan het onderhandelen over een coalitie voor de nieuwe gemeente Westerwolde. Die zou een meerderheid hebben van 11 van de 19 raadzetels. De gemeente Westerwolde ontstaat op 1 januari 2018, uit een fusie van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde. Kabinetsdeelname Lok denkt overigens dat de teleurstellende verkiezingsuitslag van het CDA in Westerwolde deels te wijten is aan de deelname van zijn partij aan het nieuwe kabinet: 'De keuzes die er op dit moment in Den Haag worden gemaakt over de dividendbelasting en het eigenwoningforfait snappen mensen niet.' Lees ook: - 'Gemeentebelangen probeert het zonder het CDA in Westerwolde'

- Met voorkeursstemmen Lok gaat niet in raad zitten