Rondje Groningen: Wie heeft er een wasmachine over?

Elke dag zet RTV Noord de leukste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: niet Sint en Piet op je dak, maar glazenwassers.

1) Strooigoed

Sinterklaas is in het land, het is de tijd van het strooigoed. Maar nu de nachten kouder zijn, wordt er ook op een andere manier gestrooid in onze provincie...



2) Een lekkere warme das

De tuin winterklaar maken, of de auto: veel mensen doen het. Maar ook dieren bereiden zich voor op de winter. Zoals de dassen in het Westerkwartier.

3) En rijd toch niet stilletjes ons ziekenhuisje voorbij...

Sinterklaas is nog volop bezig met de 'campagne 2017', maar de goedheiligman heeft het vizier ook al op de toekomst gericht. Want het adres van het in aanbouw zijnde Ommelander Ziekenhuis in Scheemda staat inmiddels in zijn grote boek genoteerd, zodat hij weet waar hij volgend jaar moet zijn.

4) Het schiet al op

De sloop van het door brand verwoeste Holland Casino in Stad schiet al op, blijkt uit deze foto die de gemeente Groningen plaatste.

5) Er gaat niets....

Aan mooie plekjes geen gebrek in onze provincie. Zoals hier, aan de oevers van het Schildmeer...

6) ...boven Groningen

...of hier, bij Kardinge, aan de rand van Stad.

7) Oog voor detail

Kijk eens wat vaker omhoog als je over straat loopt, dan zie je nog eens wat nieuws.

8) Laat ze niet in de kou staan

UNICEF trekt zich het lot van de kinderen in Syrië aan, voor wie opnieuw een zware oorlogswinter wacht. In een aantal grote steden in Nederland, waaronder in Stad, zijn standbeelden voorzien van een warme deken, om aandacht voor de kinderen te vragen.

9) Gevraagd: wasmachine

Wie heeft nog een wasmachine over? Dierenambulance Groningen zou er erg mee geholpen zijn.

10) Hoogwerkers

Heb je niet de Sint en zijn Pieten op je dak, dan zijn het wel glazenwassers. Die bij het UMCG in Stad hebben een fikse kluif aan de overkapping.

11) Kerstmar(k)t

De tijd van de kerstmarkten in Duitsland is weer aangebroken, de komende weken gaan talloze Groningers de grup over. Naar Leer bijvoorbeeld. Daar zijn 22.000 mokken gemaakt, maar niet helemaal goed... Er ontbreekt een letter in het woord Weihnachtsmarkt.

