RTV Noord bereikt steeds meer Groningers

RTV Noord groeit op alle platforms waarop onze omroep actief is. Dat blijkt uit de laatste bereikcijfers die donderdag bekend zijn geworden. Zowel de onlinecijfers als de cijfers voor radio en tv laten een groei zien.

Via de online- en social media-kanalen worden elke maand twaalf miljoen bezoeken genoteerd. Op televisie is het aantal kijkers, tegen de stroom in, gegroeid met bijna vijftig procent. En radio blijft licht groeien.

Online en social boren jonger publiek aan

De website en app van RTV Noord trekken dagelijks tussen de 250.000 en 300.000 bezoekers. Negentig procent van dat verkeer gaat via een mobiel apparaat, zoals een tablet of mobiele telefoon.

Met name via de website, de app, Facebook en de andere social media, wordt ook een jonger publiek aangeboord. Jongeren haken vooral aan bij nieuwe publicatievormen, zoals deze vlog:



Noord Vandaag en Expeditie Grunnen

'Traditioneel hebben regionale omroepen het moeilijk om via radio en televisie mensen onder de 35 te bereiken, maar met online lukt dat heel goed. We hebben er dus een heel nieuw publiek erbij gekregen', reageert hoofdredacteur Mischa van den Berg.

De nieuwe tv-programmering, met onder andere het vernieuwde format van Noord Vandaag, heeft eveneens indrukwekkende groeicijfers opgeleverd.

Het aantal kijkers steeg volgens de cijfers van Stichting Kijkonderzoek-GfK met bijna vijftig procent. Wekelijks kijken nu zo'n 170.000 Groningers naar TV Noord. De kijkcijfers in het weekend zijn zelfs bijna verdubbeld sinds Expeditie Grunnen wordt uitgezonden.

'In deze tijd waarin alle tv-zenders het heel lastig hebben om op gelijke hoogte te blijven, kijken we daar met gepaste trots naar', zegt Van den Berg.

Radio Noord blijft marktleider

Ondanks toenemende concurrentie en een veranderend luistergedrag groeide op de radio het marktaandeel van RTV Noord van 20,2 naar 21,7 procent, zo blijkt uit de cijfers van het Nationaal Luister Onderzoek-GfK.

Daarmee is Radio Noord in onze provincie nog steeds veruit marktleider. Sky Radio staat tweede, met een marktaandeel van iets meer dan 11 procent.

Reorganisatie

De goede resultaten volgen op de reorganisatie die RTV Noord begin dit jaar moest doorvoeren, nadat het Rijk de subsidie voor alle regionale omroepen met ruim elf procent terugschroefde. Onze omroep werd daardoor met ruim één miljoen euro gekort.

RTV Noord heeft die gedwongen sanering gebruikt om versneld vernieuwingen in de organisatie en de programmering door te voeren.

'Die veranderingen hadden we al gepland, we hadden ze alleen liever iets geleidelijker ingevoerd. Nu was het wat abrupt voor ons publiek en onze medewerkers', zegt directeur Gijs Lensink. 'Gelukkig pakte het goed uit en was het publiek snel gewend aan de doorgevoerde programmatische wijzigingen.'

