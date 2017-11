Deel dit artikel:











Kunstgraswerkgroep met Nijland is nu al opgeheven (Foto: JKBeeld)

De werkgroep die kunstgras wilde uitsluiten in de eredivisie, is nu al opgeheven. In de werkgroep die het ruim twee maanden heeft volgehouden, zat onder anderen FC Groningen-directeur Hans Nijland.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. Er zijn volgens de krant te veel uiteenlopende belangen en praktische complicaties. Ook is er te veel gedoe over geld en verdeelsleutels. Bredere aanpak Toch heeft de werkgroep wel zin gehad, zegt Jacco Swart van belangenvereniging Eredivisie CV (ECV). De wil om dingen in het Nederlandse voetbal te veranderen is er nog, maar wordt nu veel breder aangepakt. 'Niet alléén kunstgras aanpakken' 'Door zaken nu in samenhang op te pakken, praten we over een totaalpakket: één grondig veranderingsplan. Niet alléén kunstgras aanpakken, maar ook alles wat daar direct en indirect aan raakt', zegt Swart. Hij doelt op de opzet van de profcompetities, de verdeling van televisiegelden en de verbetering van de jeugdopleidingen. De opgeheven werkgroep bestond naast Nijland en Swart uit Hai Berden (VVV-Venlo), Rob Toussaint (Heracles Almelo) en Joost de Wit (Vitesse). Robben en Gullit In de Eredivisie spelen zeven clubs op kunstgras, maar daar is veel verzet tegen. Zo ondertekenden (oud-)topspelers als Arjen Robben, Ruud Gullit en Wesley Sneijder een manifest tegen kunstgras in de Eredivisie. Ook de aanvoerders van twaalf clubs kwamen met zo'n manifest.

