Lopend Vuur: Terrasverwarmers? Dat kan echt niet meer

De Partij voor de Dieren in Groningen maakt bezwaar tegen de terrasverwarmers op het winterterras aan het Gedempte Kattendiep in Groningen.

Volgens de partij verbruiken die terrasverwarmers veel te veel stroom. Het past volgens de Partij voor de Dieren niet in het Groningse beleid om duurzaam te zijn.

Ook bij particulieren zie je ze steeds vaker in de tuin of aanbouw. Het is gezellig en knus. Maar het kost ook veel energie. Kan dat nog wel in deze tijd?

