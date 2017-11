Tippelzone Stad eind maart 2019 definitief dicht

De tippelzone in de stad Groningen gaat op 31 maart 2019 dicht.

Dat heeft de gemeente besloten na overleg met Stichting Straatmadelief die de prostituees bijstaat en met het Leger des Heils.

Nieuw leven opbouwen

Dat de gemeente af wil van de tippelzone was al langer duidelijk, alleen de datum stond nog niet vast. De gemeenteraad wil pas sluiting als de vrouwen begeleid zijn naar een ander bestaan. Maar vanuit de hulpverleners die hiervoor moeten zorgen kwam juist de vraag om toch een datum vast te stellen. Alleen dan zouden de prostituees doordrongen kunnen worden van de noodzaak om echt een nieuw leven op te bouwen. Dit is vaak een moeilijke opgave, omdat driekwart van de vrouwen verslaafd is aan drugs.

Als blijkt dat het begeleiden van de prostituees op 31 maart nog niet voldoende van de grond is gekomen, kan de datum alsnog opschuiven.

Vervroegde sluiting

Per 1 januari 2018 gaat de tippelzone al een uur eerder dicht; om 24.00 uur. Volgens de gemeente is dit nodig zodat de hulpverlening meer capaciteit overhoudt voor de begeleiding. Ook geeft het laatste uur de meeste onrust. De vervroegde sluiting is volgens de gemeente 'een noodzakelijke volgende stap in de afbouw van de tippelzone.' Verder bekijkt de gemeente de mogelijkheid om de tippelzone alvast één dag in de week te sluiten.

Drugs

Burgemeester Peter den Oudsten heeft ook gekeken naar een mogelijkheid om vrouwen die niet van hun verslaving af kunnen komen, op een andere manier drugs te geven. Het idee is dat ze dan makkelijker kunnen stoppen als prostituee, omdat ze dan niet meer hoeven te werken voor hun drugs. Met het AMC in Amsterdam kijkt hij of zij dexamphetamine kunnen krijgen; een medicijn dat bij ADHD wordt ingezet.

Individueel plan

Op dit moment werken 45 vrouwen op de tippelzone. Achttien daarvan hebben geen bewijs van intake, zoals dat tegenwoordig verplicht is. Zij mogen eigenlijk niet op de tippelzone komen. Het Leger des Heils heeft in totaal voor 55 vrouwen een individueel plan gemaakt om ze te begeleiden naar een ander bestaan. Hierbij zijn ook tien vrouwen die nu al niet meer als prostituee werken.

