Beverrat rukt op in onze provincie vanuit Duitsland

De beverrat rukt op in onze provincie en dat merken ze bij Waterschap Hunze en Aa's. Het dier dat dijken en kades ondermijnt, rukt op vanuit Duitsland. Het aantal gevangen beverratten steeg in de afgelopen vijf jaar van 49 naar 130.

Volgens het schap komt negentig procent van de dieren uit Duitsland. Om te voorkomen dat de beverrat een plaag gaat worden, gaat het waterschap nog meer samenwerken met waterschappen aan de Duitse kant van de grens.

Jagers

Marc Rothengatter, hoofd muskusrattenbeheer van Hunze en Aa's: 'In Duitsland wordt de bestrijding van de beverrat vooral gedaan door jagers. Dat werkt niet afdoende. We willen voorkomen dat de dieren ons gebied binnenkomen en daarom gaan we onze kennis over het vangen van de ratten nog meer delen met de Duitsers.'

Muskusrat

Waar het waterschap zich zorgen maakt over de beverrat, is er juist tevredenheid over de bestrijding van de muskusrat. Het schap verwacht dit jaar 3300 dieren te vangen en dat zijn er duizend minder dan vorig jaar. In 2012 ving Hunze en Aa's nog dertienduizend ratten. Rothengatter: 'Ons beleid om sloot voor sloot de dieren te vangen werpt zijn vruchten af. De populatie neemt af en dat betekent dat we op de goede weg zijn.'

