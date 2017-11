Op de N33 van Gieten naar Veendam is donderdag rond het middaguur een bedrijfsbusje van Enexis gekanteld.

Volgens een woordvoerder van de politie is de chauffeur met de schrik vrijgekomen. Hij is wel even gecontroleerd door ambulancepersoneel.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Het busje moest worden weggesleept.