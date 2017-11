Eis: celstraffen voor bezit honderden gestolen horloges

Tegen een 19-jarige man uit Roden eiste de officier van justitie donderdag tien maanden celstraf voor heling. Bij hem thuis werden in februari vorig jaar honderden gestolen horloges gevonden.

De horloges werden gestolen bij vier inbraken in Roden en Leek. De man, die vanwege een schoolexamen niet bij de rechtszaak was, heeft verklaard dat hij de spullen had opgekocht bij een jongen in Leek. De man wilde ze met winst doorverkopen via Marktplaats. Van de inbraken zei hij niks te weten.

Zwijgrecht

Een 22-jarige handlanger uit Groningen hoorde zestien maanden cel eisen. Ook bij hem thuis werden gestolen horloges gevonden, maar ook een gestolen laptop en fotografiespullen. Verder had de man een stroomstootwapen in huis en heeft hij volgens de officier zelf een inbraak gepleegd in Groningen.

De Groninger beriep zich in de rechtszaal op zijn zwijgrecht, net als bij de politie.

Pseudokoper

De spullen waren gestolen bij inbraken die tussen juli 2014 en februari vorig jaar werden gepleegd. De politie vond ze op 11 februari toen ze de woningen van beide mannen binnenviel. Eerder op de dag waren de twee bij de McDonald's in Assen aangehouden.

De Rodenaar bood een gestolen home cinema set aan op Marktplaats. Toen de eigenaar de advertentie zag, belde hij de politie. Die zette een pseudokoper in: een agent die zich voordeed als potentiële koper. Die benaderde de Rodenaar en sprak met hem af bij de McDonalds, waar de koop zou plaatsvinden.

Voorarrest

De Rodenaar kwam met de Groninger naar de afspraak en vlak nadat de agent had betaald voor de tv met geluidsboxen, werden de twee aangehouden. De 19-jarige man zat een maand in voorarrest, de Groninger twee weken.

Wat de officier van justitie betreft, hebben ze daarmee bij lange na hun straf nog niet gehad. De rechter doet hierover op 14 december uitspraak.