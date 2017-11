Monniken denken na over kleiner klooster op Schier

De monniken op Schiermonnikoog zijn bezig met een nieuw plan om een klooster te bouwen. Het vorige plan stuitte op verzet van de eilanders. 'We gaan het nu anders aanpakken', zegt abt Alberic.

De monniken hebben eerst een rustperiode ingelast nadat de plannen in april strandden. Ze wilden graag een nieuw klooster bouwen in de duinen op de westzijde van het eiland. In de volksmond wordt deze plek 'de paardenbak' genoemd. Het terrein grenst aan de achtertuinen van bungalows van Klein Zwitserland. Sommige eilanders vonden de plannen te groot en de locatie niet geschikt.

Nog niks op papier

'Hierna hebben we even niks gedaan voor de rust. We zijn in oktober weer gaan nadenken', zegt Alberic. Hij laat weten dat er nog niks concreets is bedacht. 'Dat moet allemaal nog gebeuren. We willen iets kleinschaligs. Of dat nieuwbouw is of iets wat al bestaat, weten we nog niet. Het is ook duurzaam om al een bestaand gebouw te gebruiken.'

Betere contacten

De vier monniken van de abdij Sion in Diepenveen verhuisden twee jaar geleden naar Schiermonnikoog. 'Dat heeft natuurlijk nu ook zijn voordelen. We kennen de eilanders nu beter', vertelt Alberic. Het perspectief van de monniken is daardoor ook anders geworden.

Kleinschaliger

Het nieuwe plan gaat kleinschaliger worden dan het vorige. Zo is er geen sprake meer van een toren. De nieuwe plek moet onderdak gaan bieden aan tien monniken. Wat de locatie wordt, weet Alberic nog niet: 'We gaan dit rustig bekijken.' Ook willen ze daarover weer in gesprek met de eilanders.

