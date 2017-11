Inwoners Noord-Groningen mogen hun huishoudelijke hulp houden

Inwoners van Noord-Groningen kunnen hun vertrouwde huishoudelijke hulp behouden. De zeven gemeenten in het gebied hebben besloten verder te gaan met de twee huidige partijen, Tzorg en Beter Thuis Wonen Thuiszorg.

Daarnaast blijft Thuiszorg Noord ('t Gerack) huishoudelijke hulp uitvoeren in de gemeenten Eemsmond, Loppersum en Winsum. In alle zeven gemeenten komt er bovendien nog een extra keuzeoptie bij. Per 1 januari 2018 is namelijk ook een contract gesloten met FlexiPlus Thuiszorg.

Tweeduizend klanten

In de zeven Noord-Groninger gemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum) maken op dit moment bijna tweeduizend mensen gebruik van huishoudelijke ondersteuning.

De hulpen voeren schoonmaakwerk en ander huishoudelijk werk uit bij mensen die dit zelf niet meer kunnen. Inwoners hebben hiervoor een indicatie nodig, die door de gemeente wordt afgegeven.

Liften

De huidige overeenkomsten zouden op 1 januari aanstaande aflopen. De nieuwe contracten hebben een looptijd van twee jaar, met de mogelijkheid om nog eens twee jaar te verlengen.

Behalve voor huishoudelijk werk is er ook een aanbesteding geweest voor het onderhoud en de levering van trapliften. Dat blijft in elk geval tot en met 2021 in handen van het bedrijf Otto Ooms, zo hebben de gemeenten besloten.

