Geen subsidie voor Kledingbank Maxima in Vlagtwedde

De gemeente Vlagtwedde ziet niets in het geven van subsidie voor Kledingbank Maxima. De kledingbank, waar huishoudens met een laag inkomen tweemaal per jaar gratis kleding kunnen uitzoeken, wilde zich graag vestigen in de nieuwe gemeente Westerwolde.

Wethouder Seine Lok wil de gevraagde subsidie van 10.500 euro niet geven omdat hij eerst de uitkomsten van een onderzoek naar armoedebeleid wil afwachten.

Uit dat onderzoek komt onder meer naar voren hoe armoede ontstaat, zegt Lok. 'En ook wat we eraan kunnen doen. We willen aan de hand van dat onderzoek bepalen hoe we verdergaan en welke acties we gaan uitvoeren.'

Pas op de plaats

Lok wil daarom een pas op de plaats maken. Hij verwacht dat in januari de uitkomsten van het onderzoek bekend worden. Hij durft niet te zeggen of er tegen die tijd een nieuwe kans is voor Kledingbank Maxima. 'Dan zit er ook een nieuw college, dat van de gemeente Westerwolde. Het is aan dat college om hier een besluit over te nemen.'

'Heel grote teleurstelling'

Volgens Henk Slagter, voorzitter van het Samenwerkingsverband Maxima, is het niet toewijzen van de subsidie een 'heel grote teleurstelling'. Toch geeft hij zijn wens voor een Kledingbank in Westerwolde niet op: 'Voorlopig is er geen goede hoop. Maar we gaan zeker met het nieuwe college van Westerwolde in overleg.'

Het niet toekennen van de subsidie betekent ook slecht nieuws voor Ruilwinkel Westerwolde. De Ruilwinkel moest eind oktober noodgedwongen haar deuren sluiten, maar wilde komend jaar samen met Kledingbank Maxima een pand betrekken en een doorstart maken.

Lees ook

- Ruilwinkel vraagt gemeenteraad om hulp voor nieuw pand

- Ruilwinkel Westerwolde voorlopig dicht