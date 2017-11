Provincie grijpt in bij afwikkeling brand Stadskanaal

De provincie heeft ingegrepen bij de afwikkeling van de brand bij recyclingbedrijf A. Talen in Stadskanaal. Volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) is dat nodig om de milieurisico's zo klein mogelijk te houden.

Tot nu toe was de brandweer het zogeheten 'bevoegd gezag'. Dat wordt op een gegeven moment overgedragen aan de ondernemer, die de bedrijfsbrandweer in moet schakelen. Maar daar grijpt de provincie in.

Niet akkoord

'Wij hebben de heer Talen gevraagd om een plan van aanpak daarvoor, maar dat is niet akkoord bevonden', zegt Homan. 'En het brandt daar nog gewoon, dus dan grijpen wij in.'

De provincie heeft afvalverwerker Van Gansewinkel en bedrijfsbrandweer Falck opdracht gegeven de brand verder af te wikkelen.

'Als er milieurisico's zijn, dan doe je wat je moet doen', zegt Homan. 'Dus we passen de bestuursdwang toe. De kosten zijn dan voor Talen.'

Sinds maandag brand

De bult afval op het bedrijventerrein in Stadskanaal staat sinds maandagavond in brand. De brandweer wilde de bult aanvankelijk laten uitbranden, maar dat ging niet snel genoeg en bracht veel rookoverlast met zich mee.

Woensdagavond is besloten de brand actiever te bestrijden, door met een kraan de bult uit elkaar te trekken. Daardoor wordt het vuur heter en is er minder rookoverlast voor de buurt.

Falck en Van Gansewinkel nemen die werkzaamheden in opdracht van de provincie nu dus over. De verwachting is dat de bult over twee weken is opgeruimd.

