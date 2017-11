Politiek Stadskanaal zwijgt over verzoening met Galama

De coalitiepartijen CDA en ChristenUnie en de oppositiepartijen SP en D66 hebben woensdagavond een verkenningsgesprek gevoerd met burgemeester Baukje Galama.

Maar de partijen zijn niet scheutig om de inhoud van het gesprek te delen. We belden met fractievoorzitter Gert Jan Boels van het CDA en Bert van Beek (ChristenUnie).

Goedemiddag meneer Boels (CDA), kan ik u storen?

'Ik zie dat je belt, dus zeg het maar.'

Hoe was het gesprek gisteravond met burgemeester Galama?

'Ik doe daar geen enkele mededeling over.'

Waarom niet?

'Nogmaals, ik laat er niets over los.'

Maar zijn de verhoudingen weer goed te noemen?

'Haha, je blijft het proberen. Maar ik zeg even niets, dat lijkt me verstandiger.'

Dag meneer Van Beek (ChristenUnie), hoe kijkt u terug op het gesprek gisteravond?

'Welk gesprek?'

Het gesprek dat gepland stond?

'Ik weet niet waar je het over hebt. Ik heb het al eerder gezegd, ik doe daar geen mededelingen over. Als we wat nieuws te melden hebben, melden we ons wel.'

Het gesprek is gevoerd op verzoek van burgemeester Galama, zo melden bronnen aan RTV Noord. Dit gesprek moet een vervolg krijgen met een onderhoud tussen Galama en de voltallige vertrouwenscommissie, bestaande uit alle fractievoorzitters.

Het doel is om dit gesprek nog deze week plaats te laten vinden, maar dat is mede afhankelijk van de agenda's van de fractievoorzitters van alle partijen.

Overigens is daar niet iedereen van op de hoogte. 'Is er een gesprek geweest gisteravond?' vraagt VVD-fractievoorzitter Egbert Nijenbanning zich af. 'Ik weet daar niets van. En deze week een vervolg? Nou, ik zal eens gaan informeren.'