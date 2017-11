Hans en Harma trouwen tijdens de jaarwisseling: 'Zo vergeet ik onze trouwdag nooit'

Een bijzondere trouwdag voor Hans 't Hart en Harma Boschma uit Oude Pekela: zij gaan tijdens de komende jaarwisseling trouwen. En alsof dat nog niet bijzonder is, doen ze dat ook nog eens in hun eigen huis.

Deze datum, dit tijdstip en deze plek zijn nog niet eerder vertoond in de gemeente Pekela, en vermoedelijk ook niet in veel gemeenten elders in het land.

Ludiek idee van gemeenteraadslid

Het stel, dat al bijna dertig jaar bij elkaar is, wordt getrouwd door Sonja Schreuder. Zij is behalve gemeenteraadslid en buitengewoon ambtenaar bij de burgerlijke stand in Bellingwedde, ook juwelier.

'Toen we de ringen kwamen ophalen, kwam zij op het ludieke idee om tijdens de jaarwisseling te gaan trouwen en ook nog eens bij ons thuis', vertelt Harma.

'18 december wilde ik niet'

De gemeente was er eerst niet zo blij mee, zegt ze. 'Toen wij in ondertrouw wilden gaan, zeiden ze dat trouwen tijdens de jaarwisseling niet mogelijk was, vanwege de trouwambtenaar enzo. Toen we zeiden dat wij die al hadden, ging het nog wat over en weer. De gemeente stelde voor dat we op 18 december voor de wet zouden trouwen, en dat de ceremonie met Sonja dan op 31 december zou zijn. Maar dat vond ik geen leuk plan; dan zou 18 december onze trouwdag zijn. Uiteindelijk ging de gemeente toch akkoord', vertelt Harma.

Het stel geeft elkaar op 1 januari 2018 kort na middernacht het jawoord, zo is de bedoeling. Behalve met een kus wordt hun huwelijk dan bezegeld met vuurwerk. Hans ziet er wel de voordelen van in: 'Ideaal voor een man, zo kan ik onze trouwdag niet vergeten.'