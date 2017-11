Nijland blijft betrokken bij toekomst voetbal: 'We zitten graag aan het stuur'

FC Groningen-directeur Hans Nijland blijft zich met de toekomst van het Nederlands voetbal bemoeien. Hij zegt dat nadat de werkgroep die kunstgras wilde uitsluiten van de eredivisie na nog geen twee maanden is opgeheven.

Nijland zat samen met Eredivisie CV-directeur Jacco Swart, Hai Berden (VVV-Venlo), Rob Toussaint (Heracles Almelo) en Joost de Wit (Vitesse) in die werkgroep, maar de belangen lagen te ver uit elkaar.

'Kunstgras in dna'

'Neem bijvoorbeeld Heracles', geeft Nijland aan. 'Die spelen al zo lang op kunstgras, je zou kunnen zeggen dat kunstgras in hun dna zit. Die hebben geen jeugdopleiding, geen tweede elftal, dus het eerste elftal kan daar trainen én alle wedstrijden afwerken.'

'Zij hoeven dus ook geen aparte trainingsaccomodatie te hebben. Het is dus niet het eenmalig vervangen van een kunstgrasveld, er komt zo veel meer bij kijken.'

Bredere aanpak

Nu de werkgroep is opgeheven, is afgesproken een nieuwe, grotere werkgroep op te richten. Die gaat de problemen in het Nederlandse voetbal breder aanpakken, zegt de FC Groningen-directeur. 'Denk aan het aantal huurlingen bij een club, langer in Europa actief kunnen blijven, verbetering van de jeugdopleiding én uiteraard het kunstgras.'

'Over eigen schaduw heen kijken'

'Verschillen van inzicht en vooral belangen zullen we altijd blijven houden. Maar als clubs moeten we ook over onze eigen schaduw heen kijken. Op het ene thema zul je dan wat verliezen, en op het andere thema win je wat.'

Vertrouwen

De doorgewinterde clubdirecteur heeft er alle vertrouwen in dat de clubs er samen uitkomen: 'Ik merk op dat iedereen wel inziet dat er wat moet gebeuren, een bepaalde eensgezindheid. Dat moet ook, want uiteindelijk doen we het voor de supporters.'

En daar wil Nijland graag bij betrokken blijven: 'Wij zullen ons daar zeker mee bemoeien. Het algehele belang is ook het belang van FC Groningen. Wij zullen dus blijven komen met adviezen en ideeën. We zitten graag aan het stuur en dat zal ook hier gebeuren.'

