Vijf jaar celstraf en tbs met voorwaarden geëist voor moord Veendam

Tegen een 52-jarige Amsterdammer is donderdag vijf jaar cel en tbs met voorwaarden geëist wegens moord op de 48-jarige Joke Hendriksen uit Veendam. De man stak op 16 december 2016 Hendriksen dood in haar woning aan de Continentenlaan.

Hij belde zelf het alarmnummer. De man zei weinig en daarom namen agenten een kijkje bij de woning. Door een gebroken ruit in de voordeur zagen ze twee mensen liggen in de gang. Het waren de Hendriksen en de Amsterdammer. Beide waren zwaargewond door messteken.

Overleden

Hendriksen had een steekwond in haar borst en werd in de gang gereanimeerd. Zij overleed later alsnog in het ziekenhuis. Ook de man had steekwonden in zijn borst. Hij had zichzelf gestoken. Het mesje had hij in zijn hand. Het was niet de bedoeling dat hij nog leefde, zou hij later tegen de agenten hebben gezegd.

Achterdochtig

Hendriksen en de man leerden elkaar kennen op een feestje in januari 2016. De relatie verliep volgens vrienden en kennissen moeizaam. Zij zei dat haar nieuwe vriend nogal achterdochtig was. Bovendien dronk hij stevig.

Geheime microfoons

De dag voor het fatale steekincident hing het stel kerstversiering op. De gezelligheid sloeg om toen hij maar doorvroeg over geheime microfoons in haar woning. Hendriksen werd die complottheorie zat en zette hem uit de woning. De man reed weg in zijn auto en bezatte zich een eindje verderop in Veendam.

Nog één nachtje blijven

De politie bracht de man later die avond terug naar de woning aan de Continentenlaan. Hendriksen stemde ermee in dat hij nog een nachtje bleef. De agenten gaven haar een mesje dat uit de broekzak van de man was gevist. De volgende ochtend wilde hij nog een keer met haar praten. Zij wilde dit niet. De twee kregen ruzie, waarbij hij haar vastpakte. Wat daarna gebeurde, kan de man zich niet herinneren. Hij had een black-out en werd 'wakker' terwijl hij op zijn gewonde vriendin zat.

Negatief zelfbeeld

De man is geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Volgens de deskundigen is de man verzorgend richting anderen, maar wil hij hiervoor wel erkenning. Dit heeft hij nodig om zijn (negatief) zelfbeeld op te vijzelen. De man lijdt aan een ontwikkelingsstoornis, is de conclusie. Tot zijn 44ste levensjaar liep zijn leven op rolletjes door zijn regelmatige leven met vaste structuren.

Tbs met voorwaarden

Toen verloor hij zijn baan en overleed zijn vader. Hierdoor had de man geen grip meer op zijn leven en verloor hij het vertrouwen in mensen. Hierdoor zijn de complottheorieën ontstaan (paranoïde), zeggen de deskundigen. De situatie verergerde door drugs- en drankmisbruik. De man moet sterk verminderd toerekeningsvatbaar worden geacht. Het is heel goed mogelijk dat de man het insteken op zijn vriendin sterk heeft verdrongen. De deskundigen adviseerden tbs met voorwaarden.

Voldoende tijd om zich te bezinnen

De officier van justitie onderschrijft deze conclusies. De verdachte stelde herhaaldelijk dat hij het steken op zich niet kon herinneren. Hij had een black-out. Maar dit doet er niet toe, zei de officier. De man liep het slachtoffer achterna, terwijl hij een mes van de tafel meenam. Tijdens een worsteling heeft hij haar voor de tweede keer bij de hals gegrepen. Zij brak daarbij haar strottenhoofd. Daarna stak hij meerdere keren op haar in. 'Kortom: hij had voldoende tijd om zich te bezinnen', zei de officier.

De man heeft nagenoeg geen strafblad. De officier vindt dat de mildere tbs-variant (met voorwaarden) voldoende basis biedt voor een langdurige en intensieve behandeling en begeleiding. Bij tbs met voorwaarden past een maximale celstraf van vijf jaar, aldus de officier, en die is dan ook geëist.

Lees ook:

- Aanleiding dodelijke steekpartij Veendam nog steeds onduidelijk

- Man opgepakt voor betrokkenheid bij incident Veendam

- Dag voor dood 48-jarige Veendamse stond politie ook al op de stoep

- Zwaargewonde vrouw Veendam is overleden