Astronaut Kuipers ziet mooie toekomst voor drones op vliegveld Eelde (Foto: Bart Maat/ANP)

Astronaut André Kuipers verwacht dat in de toekomst drones meer en meer zullen worden ingezet op vliegveld Eelde. 'Je wilt het wel veilig doen en in de gaten houden. Je hebt te maken met andere gebruikers van het luchtruim. Ik denk dat Eelde daar een goede rol in kan spelen.'

Kuipers zei dat tijdens een bijeenkomst over drones op Groningen Airport Eelde. Vorige maand werd bekend dat Groningen Airport Eelde als eerste luchthaven in Europa toestemming krijgt om met drones te vliegen. 'In de ruimte vertrouwen we al heel erg op nieuwe technieken. Dat is eigenlijk heel erg vergelijkbaar.' Pakketjes bezorgen Met drones kunnen onder meer pakketjes snel worden bezorgd door heel Noord-Nederland. Zo is er al geëxperimenteerd met medicijnvervoer naar de Waddeneilanden. Ook andere vormen van pakketbezorging zijn mogelijk, of inspectievluchten. 'Misschien beter dan mensenwerk' Kuipers voorziet een mooie rol voor Eelde. 'Zeker met de Waddeneilanden dicht bij. Het zijn heel betrouwbare systemen, net als in de ruimtevaart. Op een gegeven moment kan je daar helemaal op vertrouwen, het wordt misschien nog wel beter dan mensenwerk.' Lees ook: - Drones mogen vliegen vanaf Groningen Airport Eelde