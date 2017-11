Politie beboet 419 fietsers bij verlichtingscontrole

De politie in de stad Groningen heeft woensdagavond 419 fietsers bekeurd omdat ze geen licht voerden. De controles waren van tevoren aangekondigd op Facebook.

Negentien agenten werkten mee aan de controles op verschillende plaatsen in de stad. Het doel was dat iedereen 'na zou gaan denken en een keuze had: gezien worden of bekeurd worden', aldus de politie. Meerdere fietsers verklaarden tegen agenten dat de fietslampjes bij de Action uitverkocht waren.