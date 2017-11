Piet Paulusma verwacht een 'vuile en grillige winter'

In januari 2016 konden sommige Groningers schaatsen op straat (Foto: Alwin van den Broek)

Ik ga uit van 75 procent kans op een echt koude winter(periode). De komende winter krijgt wel een vuil en grillig karakter. Een winter met sneeuw en met minstens één (langere) periode waarin we kunnen schaatsen op natuurijs.

Dat staat in de definitieve wintervoorspelling van RTV Noord-weerman Piet Paulusma.

Aangescherpt

Paulusma komt ieder jaar aan het begin van de meteorologische winter met zijn wintervoorspelling. Eind oktober deed hij al een voorlopige voorspelling, maar die heeft hij aangescherpt. 'De winter wordt kouder. Er komt in ieder geval een periode van meer dan twee of drie dagen waarin we kunnen schaatsen op natuurijs.'

Vuil en grillig

'Maar', waarschuwt Paulusma, 'deze winter verloopt soms ook vuil en grillig. Dat betekent vaak overlast voor het verkeer door sneeuw en ijzel, maar ook door stormachtig weer. Is het niet het één, dan is het wel het ander.'

Lees ook:

- Piet Paulusma: We komen deze winter op de schaatsen