Dit is hem: de Groningse Hesla, een Tesla op waterstof (Foto: Steven Radersma / RTV Noord) (Foto: Steven Radersma / RTV Noord) (Foto: Steven Radersma / RTV Noord) (Foto: Steven Radersma / RTV Noord)

'Ik ben heel blij dat het allemaal gelukt is en dat het er nu in zit. Dat heeft een hele lange tijd geduurd, maar hij is er nu eindelijk.' Max Holthausen is enthousiast over de Hesla, een Tesla die is omgebouwd zodat deze op waterstof kan rijden.

De Hesla werd donderdagmiddag gepresenteerd bij Holthausen in Hoogezand. Achterin de auto ligt een grote waterstoftank. De tank geeft waterstof aan de brandstofcel, en die zorgt ervoor dat er stroom gemaakt wordt. Met deze stroom wordt de auto bijgeladen tijdens het rijden. Hierdoor wordt het bereik van de Tesla ongeveer verdubbeld. Twee werelden bij elkaar brengen 'Ik vind de Tesla zelf een hele mooie auto. Met dit project wilde ik twee werelden bij elkaar brengen, want heel veel mensen denken dat een waterstofauto geen elektrische auto kan zijn', zegt Holthausen. 'Maar een waterstofauto is ook op basis van elektriciteit aangedreven. Op die manier kon ik heel mooi het beste van beide werelden laten zien. Van de accutechnologie van Tesla en het waterstofgedeelte van ons.' Geen commentaar Holthausen: 'We hebben een mailtje naar Tesla gestuurd. Ze stuurden terug: 'We hebben het gezien, en we geven geen commentaar'. 'Het is ook wel logisch, omdat ze liever accu's verkopen.', aldus Holthausen. Niet in productie Er worden niet meer Tesla's omgebouwd naar de Hesla. 'Er komen misschien nog wel een paar omgebouwde Tesla's van partners waarmee we samenwerken, maar het blijft op kleine schaal. De grotere productie zal meer met grootschaliger voertuigen zijn.' De Hesla is daarom meer een uithangbord, om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met waterstof. 'Tegelijkertijd ook dat als je naar klanten gaat, het waterstofsysteem aan klanten laten zien. Dan hebben zij er ook een idee bij hoe waterstof eruit ziet en werkt', besluit Holthausen. Lees ook: - Groningse Tesla op waterstof gaat de wereld over

