Eigenaar recyclingbedrijf Stadskanaal: 'Ik vind dit een hele rare situatie'

Eigenaar Albert Talen van het gelijknamige recyclingbedrijf in Stadskanaal vindt het ingrijpen van de provincie bij de brand op zijn terrein 'een hele rare situatie'. De provincie paste donderdagmiddag bestuursdwang toe bij het bedrijf.

Dat betekent dat de provincie de afwikkeling van de brand naar zich toe trekt en de rekening vervolgens aan Talen presenteert.

Plan onvoldoende?

De brandweer wilde de brand overdragen aan Talen, die op zijn beurt een bedrijfsbrandweer moest inschakelen. Hij moest daarvoor een plan maken. De provincie vond dat plan onvoldoende en greep daarom in.

Brandweer spelen

Talen vindt de gang van zaken maar vreemd. 'Ik kreeg om negen uur 's ochtends de opdracht om binnen drie uur brandweer te gaan spelen', zegt hij verontwaardigd. 'Dat kan natuurlijk niet.'

De ondernemer belde naar eigen zeggen een bedrijfsbrandweer in Rotterdam, maar die vertelde hem al een opdracht van de provincie te hebben. Talen: 'Dat is toch raar?'

'En dat ze mijn plan niet goed vonden, is ook raar. Ik stelde voor om de bult met een paar kranen uit elkaar te halen en het afval dan onder te dompelen in containers met daarin water', aldus Talen. 'Ze doen nu precies hetzelfde.'

Plan niet in twee alinea's

De provincie reageert verbaasd op de verwijten van Talen. 'Het plan over hoe je met zo'n brand om gaat is veelomvattend, dat zet je niet even in twee alinea's op papier', zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). 'En er is ongetwijfeld al verkennend gebeld met de bedrijfsbrandweer, maar Talen heeft ruim de tijd gekregen alvorens wij een besluit hebben genomen.'

Niet te hoog

Volgens Albert Talen was de berg afval op zijn terrein overigens niet te hoog. 'In 2006 hebben wij een vergunning gekregen, die is in 2012 gewijzigd', stelt hij. 'Maar in 2013 is die hoogtebeperking er na een wetswijziging ineens afgegaan. Wij mochten dus nog veel meer opslaan dan dat er nu lag.'

De ondernemer is de hele dag in Stadskanaal geweest, maar woont in Staphorst. 'Ik denk dat ik daar zo maar weer naar toe ga', zegt hij. 'Ik kan hier toch niets doen. Ik mag niet eens een vinger uitsteken. Ze willen ons er gewoon niet bij hebben.'

