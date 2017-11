Deel dit artikel:











Tranen bij opening Hospice Stadskanaal (Foto: Jan Johan ten Have)

Ze heeft er jaren voor geknokt. Donderdagmiddag was het zover: het Tineke Breiderhuis, een nieuw hospice in Stadskanaal, is officeel geopend.

De naamgever heeft dat moment niet meer mogen meemaken. Tineke Breider overleed plotseling in 2015. Haar echtgenoot, dochter en kleindochter namen de honneurs waar. Daarbij werd een traan gelaten. 'Diepe ontroering' 'Dat het hospice de naam van mijn moeder draagt, vervult ons als gezin met diepe ontroering. Moeder wilde dit zo ontzettend graag', zei dochter Karin Breider na de onthulling van het naambord. Financiële steun De plannen voor een hospice in Stadskanaal gaan terug tot 2010. Vier gemeenten zegden uiteindelijk financiële steun toe, maar dat bleek niet genoeg. Donateurs en sponsors zorgden voor de rest van het geld. Het hospice ligt vlak bij het Refaja Ziekenhuis. Ongeneeslijk zieke mensen uit de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde, Pekela, Aa en Hunze en Borger-Odoorn kunnen hier op zo aangenaam mogelijke wijze de laatste fase van hun leven doorbrengen, als dat thuis niet gaat. Vrijwilligers Vrijwilligers en parttime coördinatoren houden het hospice draaiende. Voor professionele verpleging en verzorging zijn er dag en nacht verpleegkundigen en verzorgenden beschikbaar. Lees ook: - Hospice Veen en Wolden wil samenwerken met Groninger collega's

