Zoektocht voorbij: Circus Renz Berlin heeft een nieuwe plek

Circus Renz Berlin en de gemeente Groningen zijn eruit. Het circus slaat zijn tenten op, op de hoek van de Helsinkistraat en de Bornholmstraat in Groningen, tegenover de Bauhaus.

Vanaf 22 december zou het circus twee weken lang de tenten opslaan op het Suikerunieterrein, maar dat was volgens het circus geen optie omdat er kuilen in het terrein zitten en er puin ligt.

De gemeente en het circus ging vervolgens in gesprek, om te kijken naar een vervangende locatie. Circus Renz Berlin wilde graag naar het de Drafbaan in het Stadspark, maar niet voor de huurprijs die de gemeente vroeg.

Blij dat we eruit zijn

Het circus staat van 23 december tot en met 7 januari op het terrein tegenover de Bauhaus. 'We gaan er zo snel mogelijk naar toe', zegt Jan Hoekstra van Circus Renz Berlin. 'We hebben nog nooit zo'n slechte voorbereiding gehad, maar ik ben blij dat we eruit zijn.'

De financiële voorwaarden van dit terrein zijn vergelijkbaar met het Suikerunieterrein.

