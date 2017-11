Deel dit artikel:











Noord Vandaag: 'Doe lekker gek, het mag allemaal' (Foto: RTV Noord)

Het Heerlijk Avondje is in zicht en dat betekent dat er in veel gezinnen druk gezweet wordt op de Sinterklaasgedichten. Maar voor wie er niet uitkomt, zijn er in Noord Vandaag tips.

En die tips worden gegeven door Marjo van Dijken. 'Maak het persoonlijk, maar houd het wel leuk. En je moet af en toe de vinger op de zere plek leggen. Doe lekker gek, het mag allemaal. Je gaat niet voor de poëzieprijs.' 8:56 Verder in Noord Vandaag: - De tippelzone aan de Bornholmstraat in de stad Groningen sluit eind maart 2019 definitief. Tot groot verdriet van Gonnie Lemckert, die opkomt voor de belangen van de prostituees. 'Ik maak me zorgen, die dames gaan straks naar de middle of nowhere.' - Een Tesla, maar dan op waterstof: hij werd vandaag gepresenteerd. En verslaggever Steven Radersma mocht er een eindje in rijden. 7:00 - Rob Mulder is als vliegende reporter op pad in de uitzending, met een taart. Maar waarom en voor wie? - Het zal je maar gebeuren: voor een onschuldige ingreep het ziekenhuis in en er zwaar invalide uitkomen. Het gebeurde Henk Klok uit Scheemda. Dankzij de rolstoelfiets die hij kreeg, is hij inmiddels weer een stuk mobieler. 12:42 - Hans en Harma gaan trouwen tijdens de jaarwisseling. Waarom? Dat vertellen ze aan tafel. Harma is misschien nog wel nerveuzer voor de tv-uitzending dan voor haar huwelijk, vertelt ze aan tafel bij Noord Vandaag. 'Ik vind het echt verschrikkelijk om hier te zitten.' 17:03 Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.