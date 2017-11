De basketballers van Donar spelen vanavond binnen korte tijd opnieuw tegen Aris Leeuwarden. De Groningers zijn ongetwijfeld uit op revanche nadat het laatste duel werd omgezet in een reglementair verlies.

De Groningers staan tweede in de eredivisie met tien punten uit zeven duels. De Friezen staan vijfde met acht punten uit acht wedstrijden.

De wedstrijd begint om 19.30 uur en is hieronder rechtstreeks te volgen, of via deze link.