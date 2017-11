'Zorgverzekeraar, shame on you!'

'Maak verschil in het leven van Geuko en vergeet niet je verzekering bij Ditzo op te zeggen.' Dat heeft acteur Marcel Hensema op zijn Facebookpagina geplaatst

Hensema is niet te spreken over de manier waarop de zorgverzekeraar omgaat met het zieke jongetje uit Winschoten.

Ernstig ziek

Geuko van Lang (5) werd ruim een jaar geleden plotseling ernstig ziek. Hij is volledig verlamd en kan niet meer zelfstandig ademen. Een behandeling in Amerika zou ervoor moeten zorgen dat Geuko weer herstelt, maar zorgverzekeraar Ditzo wil de behandeling niet vergoeden.

Oproep op Facebook

Hensema is kwaad op de zorgverzekeraar. Volgens hem is een leven lang beademen duurder dan het vergoeden van de behandeling. Hij roept verzekerden bij Ditzo op om hun zorgverzekering bij de maatschappij op te zeggen. 'Ik verwacht niet dat mensen dat nu massaal gaan doen, maar soms moet je dingen extra aanzetten. Het is tijd om aan de bel te trekken'.

De Groningse acteur wil met zijn oproep meer ruchtbaarheid geven aan het onderwerp. 'In Winschoten hebben mensen zich maximaal ingezet. Ik hoop dat mijn vrienden in het westen van het land dit ook oppakken. Deze familie moet geholpen worden.'

Reactie zorgverzekeraar

Daan Wentholt van Ditzo: 'Wij willen niet reageren op de uitspraak van Marcel Hensema. Wij hebben begrip voor de situatie en vinden dat wij ons het afgelopen jaar heel coulant hebben opgesteld.'

'Wij blijven met de familie in gesprek om te kijken wat wij voor hun kunnen doen.'

Ander zorgverzekeraar

Gert Jan van Lang, de vader van Geuko, is zich ondertussen aan het oriënteren op andere zorgverzekeraars. 'Wij zijn met een adviseur in gesprek om te kijken of andere verzekeraars de behandeling wel willen vergoeden.'

Collecteren

Marcel Hensema gaat tijdens de kerstvakantie geld inzamelen voor Geuko. 'Ik ga de hele kerstvakantie in Groningen de voorstelling 'Mijn Vrede' spelen. Tijdens deze voorstelling ga ik collecteren. Wij zullen zeker een paar duizend euro bij elkaar krijgen.'

De teller staat momenteel op zo'n 80.000 euro, maar er is nog 165.000 euro voor de behandeling nodig.

Lees ook:

- 'Artsen zeggen dat Geuko is uitbehandeld, maar wij denken daar anders over' (update)

- Benefietconcert voor zieke Geuko is uitverkocht

- Ouders zieke Geuko financieel aan de grond door uitzichtloze situatie