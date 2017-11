Henk Klok uit Scheemda ging voor een onschuldige ingreep naar het ziekenhuis en kwam er invalide uit. Familie en vrienden zetten een actie voor hem op, om een rolstoelfiets voor hem te kopen. Die is er nu, met steun uit onverwachte hoek.

Want Omroep Max trok de portemonnee. 'Ze vroegen: 'Hoeveel geld hebben jullie?' Nou, zoveel. 'Dan doen wij de rest'., vertelt Tineke Menzinga. Zij en Jenny Stel waren de initiatiefnemers van de actie.

Loopmaatje

De twee vriendinnen schakelden RTV Noord in voor een reportage over de 4Mijl. Ze wilden hun loopmaatje Greetje in het zonnetje zetten. Ze is ruim een jaar mantelzorger voor haar man Henk. Hij heeft een hoge dwarslaesie en zit vast in zijn rolstoel. Tijdens de opnames ontstond het idee om een actie op poten te zetten. Een rolstoelfiets voor Henk.

Media aangeschreven

Tijdens de 4Mijl werd al een mooi bedrag opgehaald. Maar daar bleef het niet bij, ze organiseerden verschillende acties. En ook de regionale en landelijke media werden daarbij niet vergeten.

'Jenny heeft alle media aangeschreven. Wie ze maar kon schrijven, die schreef ze', zegt Tineke Menzinga. Bij Omroep Max was het dus raak.



'Echt klasse'

'Het is gewoon echt klasse', zegt Henk Klok, als hij de rolstoelfiets in ontvangst heeft genomen. 'Ik kan weer naar de kinderen toe op de fiets, dat is gewoon geweldig.'

Lees ook:

- 'Hij ging naar het ziekenhuis voor een knie-operatie en kwam terug met een dwarslaesie'