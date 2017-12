'Als het aan mij ligt, was er nooit bebouwing gekomen'

'Als er in de eerste instantie serieus naar de zienswijzen was gekeken, was deze bewonersgroep niet nodig geweest.' Donderdagavond presenteerden bewoners van Slochteren hun plan over wat er met het gebied rondom de Verlengde Veenlaan moet gebeuren.

In het gebied liggen tien kavels van de gemeente. In 2013 waren deze kavels bouwrijp. Toch is er tot op heden maar één kavel verkocht. En dat is een duur grapje voor de gemeente. Een half jaar geleden heeft de gemeente Slochteren daarom de bewoners van het gebied gevraagd om met een plan te komen.

'Liever geen bebouwing'

Een comité van vijf bewoners en een stedenbouwkundige heeft zich de afgelopen maanden over de mogelijkheden gebogen.

'Als het aan mij ligt was er liever nooit bebouwing gekomen', zegt omwonende Franca Sikkink. 'Maar als het dan toch moet, denk ik dat de plannen die we nu hebben gepresenteerd aan de raad, een vooruitgang zijn.'

'Een muur door het hele landschap'

In de eerste instantie zouden de kavels dus volgebouwd worden. Dat hebben de omwonenden van meet af aan een slecht idee gevonden. 'Er zou een muur door het hele landschap komen en er zouden veel eiken sneuvelen. Dat heb ik wel heel erg gevonden', zegt Sikkink.

Het uitzicht over het landschap zou onmogelijk gemaakt worden door de bebouwing. Met de plannen die er nu liggen, is er meer ruimte voor dit uitzicht in combinatie met clusters van huizen.

Nieuwe manier van werken

Het plan van de bewoners kon rekenen op positieve reacties van de raad en het college. En daar zijn de bewoners blij mee. 'Hij geeft ons het gevoel dat hij de plannen omarmt en meeneemt naar de nieuwe raad in Midden-Groningen.'

Besluit in nieuwe raad Midden-Groningen

Maar zo'n nieuwe raad is daarnaast ook precies het punt waarop nog geen berusting is. Het besluit over wat er daadwerkelijk gaat gebeuren met het gebied ligt in handen van de nieuwe gemeenteraad van Midden-Groningen die vanaf 1 januari 2018 met de scepter zwaait.

'Dan zitten er gemeenteraadsleden die de geschiedenis niet kennen en hun eigen ideeën hebben. Ik vind het jammer dat dit niet in de gemeenteraad van Slochteren is besloten', zegt omwonende Sikkink.

College moet huiswerk doen

Volgens wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) gaat het college zeer serieus met deze plannen om. 'Maar er moet nog wel huiswerk gedaan worden door het college, er moet goed gekeken worden naar de plannen.'

Eén ding is in elk geval wel zeker volgens Sikkink: 'Niet alleen ik, maar alle bewoners zitten er goed achteraan en houden het vervolg nauwlettend in de gaten.'

