'Minder vaart, onze kinderen zijn het waard'

Voor een groot aantal Noordbroeksters is de maat vol. Na veelvuldige verzoeken aan vier verschillende wethouders in de gemeente Menterwolde, rijdt het verkeer nog altijd geen 30 kilometer per uur aan 'hun' Hoofdstraat.

De maximumsnelheid ligt al op 30 kilometer per uur, maar de weg is daar niet op ingericht: hij is bijvoorbeeld vrij breed. En dat lokt uit tot te snel rijden, zo'n 50 tot 60 kilometer per uur.

Emotioneel aan de grond

Daarbij rijdt er veel landbouw- en vrachtverkeer over de weg, zegt aanwonende Bert de Vries. En dat levert gevaar op voor, onder andere, kinderen.

'Verschillende huizen hebben mankementen door de trillingen die het snelle verkeer oplevert. Twee gezinnen zijn al vertrokken. Anderen zitten emotioneel aan de grond.' Het is De Vries menens.

Herkenbaar

Markus Ploeger, raadslid voor de lokale partij Kritisch Menterwolde, begrijp de Noordbroeksters wel. 'Het is herkenbaar, ook in het dorp waar ik woon. Een straat in mijn dorp is net als de Hoofdweg een 30-kilometerzone. Maar de politie kan niet handhaven omdat de weg niet als 30-kilometerzone is ingericht.'

Valt wel mee

Volgens raadslid Mieke Bos (VVD) is het probleem van de Noordbroeksters niet zo groot. 'We zijn afgelopen jaar langs de deuren geweest en een meerderheid van de bewoners zei dat het wel meeviel.' Het levert haar hoon op van de vele Noordbroeksters die zijn meegekomen naar de gemeenteraadsvergadering.

Midden-Groningen

Intussen heeft bewoner Bert de Vries zijn hoop eigenlijk al niet meer gevestigd op de gemeente Menterwolde. 'Ik hoop vooral dat de nieuwe gemeenteraad van Midden-Groningen onze problemen niet gaat negeren.'

De Vries krijgt hierbij enigszins gelijk van waarnemend burgemeester Rein Munniksma (PvdA). 'We hebben nog zo'n 31 dagen als gemeente Menterwolde. Besluitvorming hierover is niet op zijn plaats: de eventuele uitgaven hiervoor moeten we overleggen met onze herindelingspartners Slochteren en Hoogezand-Sappemeer. We moeten dit dus doorgeven aan de nieuwe gemeente Midden-Groningen.'

Sneer

Intussen eindigt Bert de Vries zijn betoog met een flinke sneer naar wethouder Borg en zijn drie voorgangers. 'Ik kan u niet bedanken voor uw inzet, maar wel voor uw aandacht.'