Politie krijgt drietal gereedschapsdieven op een presenteerblaadje aangereikt

Een 23-jarige man uit Delfzijl en twee inwoners van Assen (27 en 31) moeten als het aan het Openbaar Ministerie ligt de cel in voor een serie inbraken in loodsen en werkplaatsen in Delfzijl en Appingedam. Ze maakten het de politie niet moeilijk ze op te sporen.

De dieven roofden in maart 2016 een gemeentewerkplaats aan de Hogelandsterweg in Delfzijl leeg. Op die plek was al eerder gereedschap gestolen.

Baken

In het nieuw aangeschafte gereedschap verborg de politie een navigatiesysteem als baken. De dieven braken opnieuw in en namen het nieuwe, gemarkeerde, materiaal mee. De politie hoefde de inbrekers alleen nog maar te volgen. Ze braken ook in bij een kinderboerderij en meerdere schuren in Assen.

Hoogste eis

De 27-jarige Assenaar hoorde de hoogste eis: twee en een half jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Hij bekende zestien inbraken en diefstallen. Zijn plaatsgenoot zou een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, moeten krijgen en de man uit Delfzijl hoorde acht maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, tegen zich eisen. Die laatste twee hadden aanzienlijk minder op hun geweten.

Schadevergoeding

De drie bekenden grotendeels. Ze hadden hun werkterrein verlegd naar Groningen, omdat 'Assen al was leeggeroofd'. Een deel van de buit was verkocht, een deel werd teruggevonden. Naast de celstraffen eiste de officier een schadevergoeding van bijna 10.000 euro voor de slachtoffers.

De rechtbank doet op 14 december uitspraak.