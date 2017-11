Donar wint met monsterscore van Aris, Slagter keert terug

Arvin Slagter keerde terug van een blessure in duel tegen Aris (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar hebben in eigen huis met 112-65 gewonnen van Aris Leeuwarden. De Groningers namen hiermee overduidelijk revanche voor de reglementaire nederlaag eerder in Leeuwarden.

De wedstrijd was geen moment spannend. Halverwege stond het al (55-32). Topscorer aan de kant van de Groningers was Evan Bruinsma met 20 punten.

Rentree Slagter

Arvin Slagter maakte na twee maanden zijn rentree, nadat hij op 29 september in de thuiswedstrijd tegen het Spaanse Estudiantes geblesseerd raakte aan zijn enkel.

Ook Sean Cunningham keerde terug op het veld, nadat hij er twee wedstrijden niet bij was wegens droeve familieomstandigheden.

Tweede

Donar blijft tweede in de eredivisie met twaalf punten uit acht wedstrijden. Zondagmiddag speelt Donar opnieuw in eigen huis, dan tegen New Heroes uit Den Bosch.

Woensdag spelen de Groningers het laatste en beslissende duel in de eerste groepsfase van de Europe Cup tegen Antwerpen.

