Van een Syrisch vluchtelingenkamp naar de cover van de New York Times

Van vluchtelingenkamp naar tijdschriftcover. Dat is in het kort de carrière van de jonge Syrische danser Ahmad Joudeh, die vrijdagavond een speciale voorstelling geeft in de Martinikerk in de stad Groningen.

Ahmad Joudeh werd in 1990 geboren in het Palestijnse vluchtelingenkamp Jarmuk, in Damascus. Zijn moeder is Syrisch en zijn vader is Palestijns. Hoewel zijn vader het niet eens was met zijn keuze, ging Ahmad dans studeren in Damascus.

So You Think You Can Dance

Dat deed hij tot vorig jaar. Hij gaf balletles om in zijn levensonderhoud te voorzien. Ook gaf hij gratis les aan gehandicapte kinderen.

In 2014 nam hij deel aan de Arabische versie van het dansprogramma 'So You Think You Can Dance'. Hij haalde de halve finale, maar mocht als Palestijn zonder paspoort niet winnen

Dance or Die

Ahmad werd bekend door een documentaire die het programma Nieuwsuur over hem maakte: 'Dance or Die'. Daarin danst hij tussen de ruïnes van het kamp waar hij opgroeide en bezoekt met zijn moeder hun vroegere thuis in Palmyra. Het Romeinse theater in Palmyra werd kort hierna door IS vernietigd.

Na de uitzending werd Joudeh door gezelschappen in verschillende landen uitgenodigd om te komen dansen maar hij koos voor Nederland, waar hij inmiddels met een vierjarige training bij het Nationale Ballet in Amsterdam is begonnen.