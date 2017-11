Innocore winnaar Groninger Ondernemingsprijs

Medicijnontwikkelaar Innocore Pharmaceuticals uit Groningen is winnaar van de Groninger Ondernemingsprijs 2017. Innocore nam het op tegen de twee finalisten Holthausen Groep uit Hoogezand en het Architectenbureau Team 4 Architecten.

Tijdens de finaleavond in MartiniPlaza waar heel bestuurlijk en ondernemend Groningen

maakte Commissaris van de Koning René Paas de jurybeslissing bekend.

Twintigste winnaar

Innocore is de twintigste winnaar van de prijs. Het bedrijf is de afgelopen jaren enorm snel gegroeid. Het afgelopen jaar nam de omzet met zeker 25 procent toe.

Het bedrijf is gespecialiseerd in medicijnen die langdurig werken, vooral voor bijvoorbeeld diabetespatiënten is dat van groot belang

Sterk internationaal karakter

Het bedrijf, geleid door directeur Jan Hendriks, heeft een sterk internationaal karakter. Personeel van het bedrijf is jong en komt uit allerlei verschillende landen. Vrijdagochtend is directeur Jan Hendriks in de studio voor een gesprek over zijn onderneming.