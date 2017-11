Patiëntenportaal Martiniziekenhuis van start

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is donderdag van start gegaan met een nieuwe digitale patiëntenportaal, genaamd 'Mijn Martini'.

In Mijn Martini zien patiënten het overzicht van hun verwijzingen, geplande en vorige afspraken, opnames en een overzicht van medicatie.

Correspondentie met zorgverleners

In het portaal is ook correspondentie vanaf 17 juli dit jaar met zorgverleners van buiten het ziekenhuis toegevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld brieven aan de huisarts en uitslagen van laboratoriumonderzoek.

Via Mijn Martini kunnen patiënten hun persoonlijke gegevens bijwerken zoals apotheek, huisarts en contactgegevens.

Actief deelnemen

'Het patiëntenportaal is een ontwikkeling die past in de hedendaagse informatiesamenleving', zegt woordvoerder Niels Vogel. Met het portaal wil het ziekenhuis patiënten actief laten deelnemen in hun eigen zorgproces en de service en toegankelijkheid verbeteren.

Birgitta Marijnissen, projectleider van Zorgbelang Groningen: 'Een klankbordgroep van patiënten heeft vooraf meegedacht over de inhoud van het patiëntenportaal. Ook in de proefperiode hebben de gebruikers een goede bijdrage kunnen leveren aan de gebruiksvriendelijkheid.'

Stap voor stap

Niels Vogel heeft vertrouwen dat iedereen om kan gaan met de nieuwe techniek: 'Ongeveer 90 tot 95% van de patiënten redt zich goed met het portaal, eventueel met hulp van een naaste of familie. En het is niet zo dat we, zoals de banken, onze 'kantoren' sluiten. Patiënten kunnen natuurlijk ook nog steeds alles telefonisch of op de poli regelen.'

Inloggen in het patiëntenportaal kan via de website van het Martini Ziekenhuis.