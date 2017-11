Muzeeaquarium vraagt drie ton van gemeente

Het Muzeeaquarium heeft te weinig geld om de inrichting van het nieuwe pand te betalen. De kosten liggen op 750.000 euro, en er is een gat van drie ton. Daarom klopt de directie aan bij de gemeente Delfzijl.

Het gloednieuwe pand van het museum is begin dit jaar opgeleverd. Toch kon het bestuur nog niet beginnen met de inrichting, omdat een van de grote fondsen zich onverwachts had teruggetrokken.

Fondsen geven geld pas later

Daarna ging het museum verder met het aantrekken van geld. Afgelopen zomer is Cynthia Heinen, directeur van Museum Stad Appingedam, ook directeur geworden van het Muzeeaquarium om subsidies binnen te krijgen. Volgens Heinen is dat nu deels gelukt: 'Verschillende fondsen hebben een toezegging gedaan, maar ze geven het geld pas als we opengaan op 1 juni 2018.'

Dat is een probleem voor het museum, omdat in januari de inrichting besteld moet worden. Dan moeten verschillende leveranciers ook al worden betaald.

'Kortom, we zitten met een acuut geldtekort', zegt Heinen. Daarom moest de gemeenteraad donderdagavond haastig instemmen met een voorstel dat wethouder Ronde in december met een plan komt om de drie ton te verstrekken.

'Afspraken niet nagekomen'

Alleen Lijst Stulp was hier tegen. Volgens raadslid Rob Kok had de wethouder in de zomer van 2016 toegezegd dat het Muzeeaquarium de inrichting moet bekostigen uit subsidies, geen gemeentegeld. Daarmee komt hij afspraken uit het verleden niet na.

Wethouder Ronde laat weten dat het geld nu hard nodig is, anders kan het Muzeeaquarium zelfs op 1 juni 2018 niet open, wat al een jaar later is dan gepland. 'Om de inrichting voor elkaar te krijgen, hebben ze zekerheid nodig dat ze in januari genoeg geld hebben om de spullen voor de inrichting te kunnen betalen', zegt Ronde.

Lening

Mogelijk komt het geld wel weer terug naar de gemeente, zegt Heinen. 'Als alle subsidieverstrekkers meewerken, hebben we in juni al het geld bij elkaar. Dus als we met de gemeente afspreken dat ze het geld terugkrijgen, kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn.'

De gemeente Delfzijl heeft afgelopen zomer nog anderhalve ton geïnvesteerd in het aanleggen van wegen en paden rondom het nieuwe Muzeeaquarium. Het museum is enkele tientallen meters verplaatst vanwege de aanleg van de nieuwe zeedijk. Alleen de bunker met de aquaria kon blijven staan.

