Eemsmond wil betere afstemming uitgaven van andere gemeenten

Gemeentebelangen Eemsmond heeft vragen gesteld over de uitgaven van andere gemeenten. De partij wil dat er betere controle op elkaars uitgaven komt. 'We willen toch van elkaar weten waar het geld naar toe gaat', zegt raadslid Eltjo Dijkhuis.

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan met elkaar fuseren. Om straks niet met een lege kas te zitten, wil Gemeentebelangen dat de uitgaven beter op elkaar afgestemd worden.

Nieuw complex

De partij heeft vernomen dat Winsum wil investeren in een nieuw complex dat onderdak moet bieden aan scholen, een verpleeghuis en sportverenigingen. Dijkhuis wilde weten of het college in Eemsmond op de hoogte was van deze kosten. Als nieuwe gemeente Hogeland vindt hij dat de boeken moeten kloppen.

'Wij dachten dat als een uitgave naar buiten kwam, de andere colleges het er mee eens zouden zijn. Dat blijkt niet het geval', vertelt raadslid Eltjo Dijkhuis. 'Ik heb het college gevraagd of ze het eens zijn met de kosten van de Tirrel maar ik kreeg te horen dat beslissingen nog niet met elkaar gedeeld worden.' Hij kreeg te horen dat dit pas gaat gebeuren nadat de gemeenteraad er een beslissing over heeft genomen.

Nieuwe gemeente

'Hartstikke mooi project, een nieuw gebouw in Winsum, maar dat gaat natuurlijk wel wat betekenen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland. Ik moet erkennen dat wij ook grote projecten aan het uitvoeren. Dus het gaat twee kanten op', zegt Dijkhuis. Hij wil graag dat gemeenten beter met elkaar afstemmen wat de uitgaven zijn en wat dat betekend voor de financiën van de nieuwe gemeente.

Burgemeester Marijke van Beek laat weten dat de colleges op dit moment niet elkaar toestemming vragen voor uitgaven. 'Het wordt inderdaad eens tijd dat we elkaars boeken gaan leren kennen', zegt Van Beek.

Van Beek vindt ook dat gemeenten met elkaar beter moeten afstemmen of geplande uitgaven passen binnen de besteden ruimte van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Dat gaat volgens haar geregeld worden.

