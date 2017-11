Deel dit artikel:











Ontruimingsalarm afgegaan bij Kardinge; vals alarm Een archieffoto van het Kardingecomplex (Foto: Wikimedia Commons)

Bij het Kardingecomplex in Groningen is donderdagavond het ontruimingsalarm afgegaan. Volgens de brandweer is het een vals alarm.

Op sociale media maakten mensen zich ongerust over het alarm. Mensen dachten dat er brand zou zijn, maar dit blijkt dus niet te kloppen.