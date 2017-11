KBM Master Alloys kan niet uitbreiden vanwege windmolen

KBM Master Alloys in Farmsum luidt de noodklok bij de gemeente Delfzijl. Het metaalbedrijf heeft voorbereidingen getroffen voor een uitbreiding, maar moet die plannen mogelijk in de prullenbak gooien vanwege de plaatsing van een windturbine.

In industriegebied Oosterhorn komen achttien windmolens met een tiphoogte van zo'n tweehonderd meter hoogte. Een van die windmolens komt vlakbij KBM te staan.

Volgens de laatste plannen komt die turbine op 55 meter afstand van de geplande uitbreiding van het Farmsumer bedrijf. Dat moet minimaal 75 meter zijn.

Jaren aan gewerkt

KBM heeft al bij de provincie aangeklopt vanwege dit probleem, maar die zei dat de gemeente Delfzijl hierover gaat. De raad moest donderdagavond een klap geven op het nieuwe bestemmingsplan voor industriegebied Oosterhorn, met hierin dus ook het plan voor de nieuwe windmolens. Aan dit bestemmingsplan is twaalf jaar gewerkt.

Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol is het niet mogelijk de windmolen twintig meter te verplaatsen, omdat een buurtmolen dan ook verplaatst moet worden. 'Dat moet overlegd worden met alle partners, wat een halfjaar vertraging zou betekenen.'

Tientallen miljoenen euro's

Dat zou volgens de wethouder zonde zijn, want er staan veel bedrijven te trappelen om zich te vestigen in het industriegebied. Volgens burgemeester Gerard Beukema zijn de afgelopen tijd veel investeringsvoorstellen voorbij gekomen waarbij tientallen miljoenen euro's in het gebied worden gestoken.

Om verdere vertraging te voorkomen, heeft de raad groen licht gegeven voor het bestemmingsplan. Wethouder Rijzebol gaat om tafel met KBM om te kijken of de uitbreiding ook ergens anders gerealiseerd kan worden. Als dat niet lukt, kan de gemeente nog kijken of de windmolen alsnog verplaatst kan worden. Maar dat zou minimaal een halfjaar vertraging opleveren van de uitbreiding.

Lees ook:

- Veel op- en aanmerkingen op uitbreiding windpark bij Delfzijl

- Omwonenden doen laatste poging om windpark tegen te houden

- Lees hier alles over windmolens en windparken in Groningen