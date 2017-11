In de hele provincie Groningen kan het aankomende nacht glad worden en wordt het mistig. Rijkswaterstaat is met verschillende strooiwagens op pad.

De temperaturen liggen rond het vriespunt. In de avond en nacht kan de mist zich uitbreiden. Op deze website is een kaart te zien die laat zien waar de strooiwagens zijn. Te zien is dat op onder meer de A7 en de N33 wordt gestrooid. De kaart wordt automatisch ververst.