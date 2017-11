'We hebben hier een fietsprobleem en geen scooterprobleem'

Er rijden in de stad Groningen tienduizend snorscooters rond, maar vormen die ook een probleem? Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Om die vraag in de toekomst te beantwoorden is er donderdagavond een bijeenkomst gehouden voor raadsleden met als onderwerp: de snorscooter.

Deskundigen

Meerdere deskundigen waren aanwezig; de Fietsersbond, Scooterbelang, gemeente Amsterdam, maar ook de BOVAG. De zogenoemde expertmeeting is het startschot voor een ander scooterbeleid.

Het is nog niet duidelijk wat er gaat veranderen op het gebied van scooters, maar dát er iets gaat veranderen kan bijna niet anders. Volgens het stadse gemeentebestuur hebben Stadjers last van geluids- en stankoverlast.

Stichting Scooterbelang

Maurice van Oosten komt namens Scooterbelang op voor de scooterrijders. Toen hij echter donderdagavond uit de trein stapte zag hij niet het scooterprobleem dat ze in Groningen wel zien.

'Ik zat bij iemand in de auto, die moest gaan keren en deed daar drie minuten over.' Dat kwam door de fietsers die de straat inreden. 'Zonder licht, aan de verkeerde kant. Volgens mij is hier dus een fietsprobleem en geen scooterprobleem.'

Fietsersbond

Ook de Fietsersbond Groningen gaf zijn visie op de scooters in Groningen. 'Er komen steeds meer klachten binnen van scooters die voor overlast zorgen', zei voorzitter Wim Borghols. 'Scooters moeten nu van het fietspad af. Zo snel mogelijk.'

Zo desastreus zal het echter niet gaan in de stad. Volgens het college van burgemeesters en wethouders zou dat weer gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid van de snorscooters op de rijbaan waar ook auto's rijden.

Gemeente Amsterdam

Ook de gemeente Amsterdam kwam tekst en uitleg geven over het scooterbeleid in hun gemeente. Daar gaat per 1 januari 2018 een milieuzone in werking. Scooters van 2010 en ouder mogen dan niet meer in de bebouwde kom rijden.

Dat is nog niet alles. Want in grote delen van het stadscentrum, binnen de contouren van de A10 ring, wordt gewerkt aan een verbod voor snorscooters op vele fietspaden. Om die maatregel mogelijk te maken moeten er onder meer vierduizend verkeersborden worden geplaatst. Het nieuwe beleid moet overigens nog wel goedgekeurd worden.

Wanneer duidelijkheid?

Het is nog niet duidelijk welke kant het dan wel opgaat met scooterbeleid. Donderdagavond is in elk geval de eerste zet gegeven om het beleid onder de loep te nemen. Aan het eind van dit jaar wordt het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer besproken. Wellicht dat daar de eerste contouren van het nieuwe beleid al zichtbaar worden.