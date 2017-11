Winnaar Groninger Ondernemingsprijs: 'Dit avontuur begint pas'

Met de ontwikkeling van langdurig werkzame medicijnen heeft Innocore Pharmaceuticals de Groninger Ondernemingsprijs gewonnen. 'Dit is waanzinnig', reageerde directeur Jan Hendriks van de medicijnontwikkelaar.Met een groot bord in zijn handen met de naam van zijn bedrijf erop manoeuvreert directeur Jan Hendriks door de drukte bij de bar in Martiniplaza. Een paar minuten geleden heef

t hij donderdagavond de Groninger Ondernemingsprijs gewonnen. Medicijnontwikkelaar Innocore Pharmaceuticals mag zich een jaar lang de beste onderneming van Groningen noemen.

Hendriks wordt omringd door een groep twintigers en dertigers. 'Zijn' medewerkers. 'Deze mensen hebben het gedaan', zegt Hendriks. Een op-en-top internationaal gezelschap, door Innocore van over de hele wereld naar Groningen gehaald. Veertig man in totaal. Ze ontwikkelen medicijnen die langdurig werken. Van belang voor diabetespatiënten bijvoorbeeld.



Waarom is Innocore een terechte winnaar?

'Omdat we ongelooflijk ingewikkelde technologie weten in te zetten voor iets heel nuttigs, namelijk betere geneesmiddelen in de toekomst. Dat spreekt aan. We doen het met zeer hoog gekwalificeerde jonge mensen, heel internationaal. Dat heeft de jury zeker gewaardeerd. We trekken veel internationaal talent naar de stad en we houden ook talent hier vast. Zo stelpen we de braindrain uit Groningen. Dat spreekt mensen aan.'

Het woord internationaal valt geregeld. Jullie dichtstbijzijnde klant zit ruim zeshonderd kilometer van Groningen. Is de stad niet te klein voor jullie?

'Die afstand is niet belangrijk wanneer je iets levert dat een ander niet kan leveren. Wij werken heel intensief samen met het UMCG en de RUG. Het is juist de kleinheid, de knusheid van Groningen die dit mogelijk maakt. Die gezamenlijkheid bereik je niet zomaar in Oxford of Boston.'

Daar heb je ook met meer concurrentie te maken.

'Nou nee, wij ontwikkelen producten die geen enkel ander bedrijf momenteel ontwikkelt.'

Innocore Pharmaceuticals werkt aan medicijnen die zijn ingekapseld in polymeer bolletjes of staafjes die gecontroleerd over langere tijd door het lichaam worden afgebroken en zo langzaam het middel afgeven. Een aantal octrooien voor deze innovatieve medicijnen geeft Innocore wereldwijd een sterke positie.

Hoe is de gedachte ontstaan hiermee aan de slag te gaan?

'Het is een weloverwogen keuze geweest. Een jaar of zes geleden ben ik als consultant erbij gevraagd om een strategie voor het bedrijf te ontwikkelen. We hadden nog geen tien medewerkers en wat heb je dan te bieden? We waren Mickey Mouse in een internationale farmaceutische wereld. Dan moet je wel een niche opzoeken waar je kunt uitblinken en waar je weinig concurrentie hebt.'

Zoiets nieuws ontwikkelen gaat gepaard met hoge risico's.

'Heel veel geneesmiddelontwikkelingen van nu passen heel goed bij de technologie waar wij aan werken en niet bij wat ik noem de old-skool wijze van geneesmiddelenontwikkeling.'

Waar houdt dit avontuur op?

'We hebben de horizon nog lang niet in beeld. We zijn heel hard gegroeid de afgelopen jaren en we zijn goed gefinancierd. Toch zijn we nog steeds klein en daarmee kwetsbaar. Dus moeten doorgroeien op eigen kracht. Want om echte stormen te kunnen doorstaan zullen we toch wat groter moeten worden.'

