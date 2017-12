Gasberaad: 'NCG terug naar tekentafel voor versterkingsplannen'

De versterkingsplannen van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders moeten radicaal anders. Dat stelt het Groninger Gasberaad naar aanleiding van de brief met daarin de kaders voor de versterking die Alders onlangs stuurde.

'Er gaat een heleboel niet goed met het versterken en het proces heeft ernstige vertraging opgelopen', zegt Susan Top van het Groninger Gasberaad. 'We zien niet zo snel hoe de plannen van Alders dat oplossen.'

Rek is eruit

Ondertussen ziet Top de frustraties in het gebied toenemen en dat mensen mentaal afhaken. 'De rek is eruit', zegt Top.

Volgens het Groninger Gasberaad hebben bewoners geen vertrouwen meer in de feiten die hen worden voorgespiegeld, durven bouwbedrijven hun handen niet meer aan de versterking te branden en storten ambtenaren zich liever op iets positiefs.

Terug naar de tekentafel

Top vindt dat de NCG snel naar de tekentafel moet om het tij te keren. 'We kunnen de versterkingsoperatie straks niet nog een keer overdoen. Dit is het moment om de koers te wijzigen, want deze plannen bepalen hoe ons gebied er in de toekomst uit komt te zien.'

Een makkelijke oplossing is er niet. Maar volgens Top moet Alders de bewoners en de dorpen meer de regie geven over hoe hun huis en omgeving eruit komt te zien. 'Dan geeft dat mensen perspectief, komt er nieuwe energie vrij en wie weet leidt dat tot meer snelheid', zegt Top.

NAM uit het proces halen

Verder vindt het Gasberaad het onwenselijk dat de NAM een stevige vinger in de pap heeft in het versterkingsproces. De NCG heeft hard met de NAM moeten onderhandelen over de kaders. Top: 'Wij willen dat de NAM uit het systeem gaat. Net als bij de afhandeling van schade.'

Het is nog maar de vraag of de NCG zijn huiswerk overdoet. Top hoopt in ieder geval dat de burgemeesters in het gasgebied, de provincie en het Rijk dan in beweging komen. 'Minister Wiebes moet dan ook met geld komen om het anders te doen. En dan hebben met elkaar een boel huiswerk te doen.'

Haags bezoek

Maandag 4 november komt de vaste Kamercommissie op werkbezoek naar het gasgebied. Twee dagen later komt minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat naar Groningen voor een bestuurlijk overleg.

