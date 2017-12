Voslaan krijgt geen bewaakte spoorwegovergang

Er komt geen bewaakte spoorwegovergang bij de Voslaan in Winsum. Dat laat wethouder Bert Westerink weten. Hij heeft hier onlangs een gesprek over gehad met ProRail en het ministerie.

De onbewaakte spoorwegovergang aan de Voslaan is omstreden. Er gebeurden regelmatig ongelukken. Nadat er een jaar geleden een trein in botsing kwam met een melkwagen is besloten de overgang te sluiten en een noodweg aan te leggen naar een andere overgang.

Gemeente en omwonenden hoopten dat er geld geïnvesteerd zou worden om de spoorwegovergang te voorzien van slagbomen en alarmbellen.

Definitief een weg

'Vorig jaar, na het derde ongeval, hebben wij aangegeven graag een bewaakte spoorovergang te willen. Die komt er niet, maar ik ga er wel vanuit dat er een definitieve weg komt naar een andere bewaakte spoorwegovergang', vertelt Westerink. 'In het laatste overleg heeft het ministerie en ProRail aangegeven hiervoor te willen gaan'.

'Het ministerie wil alle onbewaakte spoorwegovergangen er zoveel mogen uit hebben. Er had een uitzondering gemaakt kunnen worden bij de Voslaan bij de vorming van een nieuw kabinet. Dat is niet gebeurd', laat Westerink weten. Een weg richting een bewaakte spoorwegovergang blijft voor hen de beste optie, aldus de wethouder.

Naar welke bewaakte spoorwegovergang de weg gaat lopen, weet de wethouder niet. 'Dat is aan ProRail en de grondeigenaren', zegt Westerink. De noodweg loopt nu naar De Meeden in Winsum.

Spoorveiligheid

Ook worden andere spoorwegovergangen in de gemeente aangepakt. Dit zijn er 23. Daarvan worden er drie beter geschikt gemaakt voor zwaar vrachtverkeer omdat andere onbewaakte spoorwegovergangen worden gesloten.

Daarnaast krijgt Baflo een bewaakte oversteek bij het station en worden bewaakte overgangen veiliger gemaakt. Het plan, dat nog meer maatregelen omvat, is 1,5 jaar geleden al gemaakt en zal binnenkort uitgevoerd worden.

Het college vraagt de raad in de raadsvergadering van 12 december om geld beschikbaar te stellen.

