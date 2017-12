Deel dit artikel:











Straat weer vrij na melding verwarde man (update) (Foto: Google Streetview)

De Weenderstraat in Vlagtwedde is vrijdagochtend tijdelijk afgezet geweest in verband met een melding van een verwarde man.

De politie viel de woning binnen, waarna er twee doden zijn aangetroffen. De politie laat weten een onderzoek te starten, om de doodsoorzaak en identiteit van de slachtoffers te achterhalen. De bussen van Qbuzz moesten vanwege de afzetting tijdelijk omrijden. Lees ook: - Twee doden in woning Vlagtwedde aangetroffen (update)